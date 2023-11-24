О случившемся рассказала сама Оля Полякова, пишет Politeka.net. Причина госпитализации Маши оказалась достаточно серьезной.

«У нее пошел из желчного камень, ее забрали в больницу», - рассказала Полякова в интервью Славе Демину.

Дочь Оли Поляковой госпитализировали прямо накануне ее собственного концерта – у Маши своя музыкальная группа.

Выступление оказалось под угрозой срыва, но дочь Оли Поляковой приняла радикальное решение.

«Она сказала, что ей надо на концерт и ее отпустили на два часа», - говорит Полякова о «бегстве» Маши из больницы.

По словам Поляковой, она говорила дочери, мол, куда ты едешь, но девушка знала, что ответить.

«А она мне: «А ты?». И что я ей должен сказать? Я при любом своем диагнозе устой и еду к людям», - отметила Оля Полякова.

Напомним, что недавно Оля Полякова сама оказалась под капельницами. По словам певицы, были проблемы «по-женски», встал вопрос об операции, но, к счастью, все обошлось.

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