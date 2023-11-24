Украинская певица Оля Полякова не сдержала эмоций по поводу того, что старшая дочь может сделать ее бабушкой.

Когда Оля Полякова родила свою старшую дочь Машу, ее маме было 43 года. Сейчас Оле Поляковой 44, но, как оказалось, быть бабушкой она еще совсем не хочет.

«Нет. Какая бабушка? Мне 23 года. Нет, я об этом не думаю. Это тупость», - эмоционально отреагировала Оля Полякова на вопрос Славы Демина, задумывалась ли она над тем, что скоро ее статус в семье может измениться и она станет бабушкой.

Полякова также заверила, что Маша – умная девушка и детей пока не планирует.

«Мой ребенок не собирается делать из меня бабушку, а если собирается, то «Собирай монатки, Маша. Никакой квартиры ты в Бостоне не получишь. Будешь сама разбираться. Бабушкой она меня сделает! Я тебе сделаю!», - шутливо обратилась Полякова к своей старшей дочери.

Оля Полякова также рассказала, что ее дочь очень талантливая и организовала новую музыкальную группу. Кроме того, старшая дочь Оли Поляковой сама поступила в Беркли.

«Она очень классная, самостоятельная и очень талантливая. Во-первых, она сама поступила в Беркли. Если вы погуглите, то поймете, что это самый лучший музыкальный вуз в мире. Туда сто тысяч человек вступают, а берут только тысячу. Конкурс просто фантастический. Она не просто поступила, она еще и выбила стипендию. Она крутая», - говорит Оля Полякова о своей старшей дочери.

По словам Поляковой, в ожидании зимней сессии ее дочь собрала свою группу – они играют панк-рок.

Группа старшей дочери Оли Поляковой записала украиноязычные песни и уже дает первые концерты.

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