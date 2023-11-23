Переможець сьомого сезону «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинський так і називає цю страву – «стейк», пише Politeka.net.
Але замість м’яса переможець «Мастер Шеф» пропонує взяти кольорову капусту.
«Дуже смачно, дуже швидко», - каже про цю страву зірка «Мастер Шеф».
Отже, для приготування стейку з кольоровох капусти за рецептом переможця «Мастер Шеф» знадоябляться такі інгредієнти – кольорова капуста, оливкова олія, трохи копченої паприки, зубчик часнику, 100 г втердого сиру, зелена цибуля, а також сіль і перець за смаком.
Перший крок – нарізаємо кольорову капусту на стейки шириною 2 сантиметри. Далі змішуємо оливкову олію і копчену паприку, часник, сіль і перець. Усе ретельно перемішуємо.
Цією сумішшю змащуємо стейки з кольорової капусти.
«Далі запікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин», - розповідає переможець «Мастер Шеф».
Останній крок – беремо будь-який твердий сир, натираємо його, посипаємо стейки і ставимо у духовку на ще 10 хвилин.
Все, можна подавати до столу і смакувати. Прикрасити страву зірка «Мастер Шеф» радить зеленою цибулькою.
«Такі стейкі виходять дуже ніжними і смачними», - каже переможець «Мастер Шеф».
Коментуючи цю страву, підписники Вадима (Пави) Бжезинського відмитили, що час запікання в них вийшов довшим:
«20-25 хвилин і буде смачно»,
«Обожнюю, неймовірно смачно»,
«Робила,і це дійсно смачно.Тільки готується вона не 10 і навіть не 15 хв».
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