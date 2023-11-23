Победитель "Мастер Шеф" показал, из чего можно приготовить вкусный стейк, для которого не понадобится мясо.

Победитель седьмого сезона «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинский так и называет это блюдо – «стейк», пишет Politeka.net.

Но вместо мяса победитель "Мастер Шеф" предлагает взять цветную капусту.

«Очень вкусно, очень быстро», – говорит об этом блюде звезда «Мастер Шеф».

Итак, для приготовления стейка из цветной капусты по рецепту победителя «Мастер Шеф» понадобятся такие ингредиенты – цветная капуста, оливковое масло, немного копченой паприки, зубчик чеснока, 100 г терпкого сыра, зеленый лук, а также соль и перец.

Первый шаг – нарезаем цветную капусту на стейки шириной в 2 сантиметра. Далее смешиваем оливковое масло и копченую паприку, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.

Этой смесью смазываем стейки из цветной капусты.

«Далее запекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 10 минут», – рассказывает победитель «Мастер Шеф».

Последний шаг – берем любой сыр, натираем его, посыпаем стейки и ставим в духовку на еще 10 минут.

Все, можно подавать на стол и наслаждаться. Украсить блюдо звезда «Мастер Шеф» советует зеленым лучком.

«Такие стейки получаются очень нежными и вкусными», – говорит победитель «Мастер Шеф».

Комментируя это блюдо, подписчики Вадима (Павы) Бжезинского отметили, что время запекания у них получилось длиннее:

«20-25 минут и будет вкусно»,

«Обожаю, невероятно вкусно»,

«Делала,и это действительно вкусно.Только готовится она не 10 и даже не 15 мин».

Последние новости Украины:

Что на самом деле ест Ольга Мартыновская – звезда "Мастер Шеф" удивила своим меню.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.

Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.