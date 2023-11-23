Відомий хореограф та зірка «Танці зі зірками» Ілона Гвоздьова показала, що приготувати на сніданок швидко та смачно.

Українська танцівниця, переможниця «Танці із зірками» та хореографиня Ілона Гвоздьова показала свій сніданок, приготований нашвидкоруч, пише Politeka.net.

За лічені хвилини Ілона Гвоздьова приготувала ситний та корисний салат, в основі якого помідор, яйце, огірок, салат айсберг, а ще, ймовірно, риба.

Заправила Ілона Гвоздьова свій салат кунжутною олією.

До речі, про користь кунжутної олії для здоров'я та краси було відомо ще з давніх-давен, а давньогрецькі спортсмени вживали цей продукт перед змаганнями для підвищення витривалості.

Кунжутна олія – смачний, корисний та доступний продукт із широким діапазоном застосування. Аромат та смак кунжутної олії залежать від ступеня прожарювання зерна.

Кунжут називають королевою олійних культур. Особливо цінним у кунжутній олії є наявність вітаміну Е, природного антиоксиданту, який допомагає профілактику онкологічних захворювань. Крім того, кунжутна олія містить холін, який сприяє регулюванню рівня інсуліну, а також лецитин, необхідний для нормальної функції печінки.

Кунжутна олія, крім іншого, знижує рівень «шкідливого» холестерину, нормалізує травлення, покращує мозкову діяльність, робить судини еластичнішими, допомагає стабілізувати тиск.

Дієтологи радять додавати цю олію в салати та каші, щоб жиророзчинні вітаміни, що містяться в інших інгредієнтах, краще засвоювалися.

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