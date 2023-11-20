В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева с "Танці з зірками" рассказала, что произошло во время одного из детских конкурсов, где она была в составе жюри.

"Не могут все иметь первое место! Сегодня на фестивале была очень неприятная ситуация со стороны детей и преподавателей, не получивших желаемое первое место 🥇 и в сторону жюри была неадекватная реакция и поведение!", — пишет Илона Гвоздева.

Гвоздева подчеркнула, что это было неуважение к судьям и организаторам, отсутствие воспитания сценического этикета и поведения, а также непрофессиональное поведение артиста на сцене.





"Вопрос к преподавателям, зачем вы тогда вообще привозите детей на сильные соревнования, если здесь невозможно просто физически всем занять первые места? Зачем тогда соперничать, если вы не умеете быть конкурентоспособными и достойно воспринимать реальные результаты выступления?", — возмутилась Илона Гвоздева.

Танцовщица отметила, что, конечно, каждый ребенок и коллектив стремятся занять призовое место, но стоит учитывать не только свои желания, но и свой опыт и технику.

"Я считаю, нас, жюри, не просто так приглашают на фестивали (за красивые глаза), мы имеем определенный танцевальный и творческий опыт, чтобы иметь возможность оценивать таланты танцовщиков. Поэтому будьте взаимовежливы и выступайте на сцене так, чтобы мнение жюри было единогласным и имело высокий уровень оценки", — добавила Илона Гвоздева.

Последние новости Украины:

Расстроена Илона Гвоздева из "Танцев со звездами" обратилась к украинцам.

Также сообщалось, что Илона Гвоздева удивила первым результатом после операции.

Кроме того, Politeka.net писала, что Горбунов, Сумская и другие эмоционально отреагировали на обращение Дикусара из ВСУ.