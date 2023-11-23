Известный хореограф и звезда «Танці з зірками» Илона Гвоздева показала, что приготовить на завтрак быстро и вкусно.

Украинская танцовщица, победительница «Танцы со звездами» и хореограф Илона Гвоздева показала свой завтрак, приготовленный на быструю руку, пишет Politeka.net.

За считанные минуты Илона Гвоздева приготовила сытный и полезный салат, в основе которого помидор, яйцо, огурец, салат айсберг, а еще, вероятно, рыба.

Заправила Илона Гвоздева свой салат кунжутным маслом.

К слову, о пользе кунжутного масла для здоровья и красоты было известно еще сдавних времен, а древнегреческие спортсмены употребляли этот продукт перед соревнованиями для повышения выносливости.

Кунжутное масло – вкусный, полезный и доступный продукт с широким диапазоном применения. Аромат и вкус кунжутного масла зависят от степени прокаливания зерна.

Кунжут называют королевой масличных культур. Особенно ценным в кунжутном масле является наличие витамина Е, природного антиоксиданта, который помогает профилактику онкологических заболеваний. Кроме того, кунжутное масло содержит холин, который способствует регулированию уровня инсулина, а также лецитин, необходимый для нормальной функции печени.

Кунжутное масло, помимо прочего, понижает уровень «вредного» холестерина, нормализует пищеварение, улучшает мозговую деятельность, делает сосуды более эластичными, помогает стабилизировать давление.

Диетологи советуют добавлять это масло в салаты и каши, чтобы жирорастворимые витамины, содержащиеся в других ингредиентах, лучше усваивались.

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