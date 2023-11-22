Дружина артиста і зірки Студії «Квартал 95» Юрія Ткача звернулася до українців зі сльозами на очах.

Вікторія Ткач, дружина Юрія Ткача з «Квартал 95», розповіла про подію, через яку вона не змогла стримати сліз, пише Politeka.net.

Вікторія Ткач зізналася, що причина, через яку вона плаче, це кадри зі співаком Віталієм Козловським і його побратимами, які було відзнято на фронті.

«Додивіться до кінця. Це те відео, яке повинні дивитися всі і пам’ятати і не забувати про те, що відбувається зараз. Про людей, які захищають нас з вами і дають нам можливість кожного ранку прокидатися», - зазначила Вікторія Ткач, витираючи сльози.

Дружина Юрія Ткача, звертаючись до Віталія Козловського, подякувала співакові за те, що вона мала можливість познайомитись з його побратимами:

«Вітальчік, друже… Твоя душа цілий всесвіт! І дякую тобі за можливість познайомитись з твоїми побратимами!».

Нагадаємо, співак Віталій Козловський тепер на фронті і замість мікрофона в його руках зброя.

Днями Козловський розповів, як ледь не загинув.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав повідомлення своїм…", - розповів Віталій Козловський про ті страшні години.

На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не загинув.

«Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - поділився Віталій Козловський.

Останні новини України:

Не врятувались: про які трагедії мовчить зірка "Квартал 95" Євген Кошовий.

Також повідомлялось, як зараз виглядає старша дочка Кошового, з якою батькам нелегко.

Крім того нагадаємо, що "Квартал 95" довів до сліз навіть чоловіків.