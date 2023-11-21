Співак і військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що пережив разом із побратимами на фронті.

На своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський поділився особистими кадрами, знятими за час служби, та представив нову пісню під назвою "Навкруги".

Нову пісню Віталій Козловський присвятив своїм побратимам Баті, Вєталю, Ваньці та Саничу, з якими дуже близько відчули смерть.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п’ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав смс своїм… Пережили. Настав ранок. Вийшли - а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені", – пригадує Віталій Козловський.

Найближча вирва від снаряда була в 7 метрах від їхнього бліндажу.

"Але найголовніше - усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, міняє свідомість назавжди. Повернувшись до Києва, поділився пережитим з другом, композитором Дмитром Банновим, і за ніч, під враженням від почутого, народилася ця пісня, «Навкруги»", – розповів Віталій Козловський.

Напередодні Віталій Козловський заявив, що останнім часом його реальність була зовсім не про музику й не про творчість, але зараз він готовий поділитися піснею, на яку його надихнув той страшний момент.

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