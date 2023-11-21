Певец и военнослужащий Виталий Козловский рассказал, что пережил вместе с побратимами на фронте.

На своей странице в Instagram Виталий Козловский поделился личными кадрами, снятыми за время службы, и представил новую песню под названием "Вокруги".

Новую песню Виталий Козловский посвятил своим собратьям Бате, Ветали, Ваньке и Санычу, с которыми очень близко почувствовали смерть.

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим ... Пережили. Наступило утро. Вышли - а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали за нами каждую ночь, валяются на земле контуженные», – вспоминает Виталий Козловский.

Ближайшая воронка от снаряда была в 7 метрах от их блиндажа.

"Но самое главное – все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда. Вернувшись в Киев, поделился пережитым с другом, композитором Дмитрием Банновым, и за ночь, под впечатлением от услышанного, родилась эта песня, «Вокруг», – рассказал Виталий Козловский.

Накануне Виталий Козловский заявил, что в последнее время его реальность была вовсе не о музыке и не о творчестве, но сейчас готов поделиться песней, на которую его вдохновил тот страшный момент.

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