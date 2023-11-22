Жена артиста и звезды Студии «Квартал 95» Юрия Ткача обратилась к украинцам со слезами на глазах.

Виктория Ткач, жена Юрия Ткача из «Квартал 95», рассказала о событии, из-за которого она не смогла сдержать слез, пишет Politeka.net.

Виктория Ткач призналась, что причина, по которой она плачет, это кадры с певцом Виталием Козловским и его побратимами, которые были сняты на фронте.

«Досмотрите до конца. Это видео, которое должны смотреть все и помнить и не забывать о том, что происходит сейчас. О людях, которые защищают нас с вами и дают нам возможность каждое утро просыпаться», - отметила Виктория Ткач, вытирая слезы.

Жена Юрия Ткача, обращаясь к Виталию Козловскому, поблагодарила певца за то, что у нее была возможность познакомиться с его побратимами:

«Витальчик, друг… Твоя душа целая вселенная! И благодарю тебя за возможность познакомиться с твоими побратимами!».

Напомним, певец Виталий Козловский теперь на фронте и вместо микрофона в его руках оружие.

На днях Козловский рассказал, как чуть не погиб.

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал сообщения своим…», - рассказал Виталий Козловский о тех страшных часах.

К счастью, в результате этого обстрела никто не погиб.

«То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда», – поделился Виталий Козловский.

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