«Мама» Вєрки Сердючки, роль якої віртуозно виконує актриса Інна Білоконь, приховує своє приватне життя.

Весела, харизматична, неймовірна «мама» Вєрки Сердючки огородила публіку та ЗМІ від свого особистого життя, пише Politeka.net.

«Мама» Вєрки Сердючки не дає інтерв'ю і найчастіше про неї розповідає Андрій Данилко.

Так, після повномасштабного військового вторгнення РФ до України Данилко розповів, як Інна Білоконь волонтерить у своєму рідному місті Полтава.

«Інна знаходиться у Полтаві. Ми постійно на телефоні, зідзвонюємось. Вона до себе в дім взяла з Харкова біженців та на квартиру взяла біженців. Вони там постійно якісь пироги печуть, постійно надсилає мені фото...», - говорив артист у квітні 2022 року.

Згадуючи першу зустріч із майбутньою «мамою» Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповідав, що вони були зовсім різні.

«Наша зустріч – це була повна антипатія. Я думав: "Боже, шо це?" і так само думала вона. Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес та Джастін Бібер. Вона мала спідницю-Тетянку, турецький светр, мілірування...», - згадував Андрій Данилко.

Андрій Данилко та Інна Білоконь познайомилися ще у студентські роки, у Полтавському торговельному училищі. На той момент Данилкові було лише 16 років.

«Думаєте, я хотів бути Вєркою Сердючкою? Ні! Я хотів бути лікарем і навіть священиком. Іноді думаю, як дитина могла цього хотіти, а зараз бачу, що в мене життя якесь таке й виходить…», - зізнавався Андрій Данилко в одному зі своїх інтерв'ю.

Андрія Данилка та «маму» Вєрки Сердючки не один рік переслідували чутки про роман. Однак усі вони залишилися лише на рівні розмов. Андрій Данилко жодного разу не був одружений, а Інна Білоконь має чоловіка Ігоря та дочку Яна.

Єдина дочка «мами» Вєрки Сердючки виросла справжньою красунею і нещодавно вийшла заміж. Шанувальники «мами» Вєрки Сердючки зазначають, що Яна дуже схожа на свою маму.

«Просто одне лице!»,

«Яночка неймовірна!»,

"Дуже красива!",

«Красуня!» , – коментували фото з весілля Яни підписники на сторінку «мами» Вєрки Сердючки.

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