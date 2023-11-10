Сценическую маму Верки Сердючки обожают миллионы, однако не все знают, что под слоем грима скрывается вовсе не старушка.

Харизматичную и неугомонную маму Верки Сердючки играет актриса Инна Белоконь, пишет Politeka.net.

Инна, как и Андрей Данилко, родом из Полтавы. Школьницей будущая артистка мечатала біть медиком, пыталась поступить на медицинский, однако все попытки оказались неудачными.

С Андреем Данилко Инна Белоконь познакомилась в конце 80-х. Тогда Андрею Данилко было 16 лет и он также переживал неудачу – будущая звезда провалился на поступлении в музыкальное училище.

После провала Андрей Данилко пошел учиться в торгово-кулинарное ПТУ. Инна Белоконь и Андрей Данилко познакомились на занятиях по самодеятельности.

«Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милирование… И я был тоже красавец, специально одевал больше куртку, - вспоминал Андрей Данилко о знакомстве с Инной.

Красавица Инна Белоконь и сейчас. Фотографии мамы Сердючки без грима собирают множество «лайков» и комплиментов.

Некоторые поклонники Верки Сердючки и его «мамы» признаются, что никогда не видели Инну без грима и шокированы таким кардинальным перевоплощением.

«Никогда вас не видела вне образа, вы такая милая!»,

«Вау, какая красивая! Сразу и не узнала!»,

«Какая красивая! Совсем не похожа на маму!»,

«Красавица»,

«Такая гарнюня», - пишут восторженные поклонники под снимками «мамы Верки Сердючки» без грима.

Отметим, что Андрею Данилко и Инне Белоконь неоднократно приписывали роман, однако все слухи остались неподтвержденными.

Андрей Данилко свою семью пока так и не создал, у Инны Белоконь есть муж и дочь Яна.

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