Веселая, харизматичная, невероятно обаятельная «мама» Верки Сердючки оградила публику и СМИ от своей личной жизни, пишет Politeka.net.

«Мама» Верки Сердючки не дает интервью и чаще всего о ней рассказывает Андрей Данилко.

Так, после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Данилко поведал, как Инна Белоконь волонтерит в своем родном городе Полтава.

«Инна находится в Полтаве. Мы постоянно на телефоне, созваниваемся. Она к себе в дом взяла из Харькова беженцев и на квартиру взяла беженцев. Они там постоянно какие-то пироги пекут, постоянно присылает мне фото...», - говорил артист в апреле 2022-го года.

Вспоминая первую встречу с будущей «мамой» Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказывал, что они были совершенно разными.

«Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это?" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка …», - вспоминал Андрей Данилко.

Андрей Данилко и Инна Белоконь познакомились еще в студенческие годы, в Полтавском торговом училище. На тот момент Данилко было всего 16 лет.

«Думаете, я хотел быть Веркой Сердючкой? Нет! Я хотел быть врачом и даже священником. Иногда думаю, как ребенок мог этого хотеть, а сейчас вижу, что у меня жизнь какая-то такая и получается.…», - признавался Андрей Данилко в одном из своих интервью.

Андрея Данилко и «маму» Верки Сердючки не один год преследовали слухи о романе. Однако все они остались лишь на уровне разговоров. Андрей Данилко ни разу не был женат, а у Инны Белоконь есть супруг Игорь и дочь Яна.

Единственная дочь «мамы» Верки Сердючки выросла настоящей красавицей и недавно вышла замуж. Поклонники «мамы» Верки Сердючки отмечают, что Яна очень похожа на свою маму.

«Просто одно лицо!»,

«Яночка невероятная!»,

«Очень красивая!»,

«Красавица!», - комментировали фото со свадьбы Яны подписчики на страницу «мамы» Верки Сердючки.

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