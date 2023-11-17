Телеведуча Леся Нікітюк категорично відмовилась від деяких продуктів, і цьому є причина.

Леся Нікітюк вже не перший рік, як відмовилась від м’яса, пише Politeka.net.

Так, Леся Нікітюк не вживає свинини, телятини, баранини та м’яса кроля.

Однак Леся Нікітюк їсть м’ясо птиці.

«Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати!», - розповідала Леся Нікітюк.

Кардинальні зміни у харчуванні Лесі Нікітюк відбулися у 2016-му році. Тодв в Індії, на Гоа, Леся Нікітюк дала обіцянку більше ніколи не їсти м’яса. Телеведуча пройшла спецальний ритуал з індійським гуру та коровою і відтоді не порушує своєї обітниці.

Також Леся Нікітюк дуже рідко вживає хліб – тільки «на свята».

До речі, під час зйомок однієї з програм «Ле Маршрутка» Лесі Нікітюк довелося спробувати м’ясо печеного їжака.

Леся Нікітюк гостювала на Любомильщині і там їй вперше у житті запропонували їжака у печеному вигляді. Страва Лесі Нікітюк не сподобалась.

Леся Нікітюк зізнавалася, що раніше нічого не робила заради схуднення - насичений робочий графік і постійна активність давали телеведучій змогу їсти практично все й не набирати зайвих кілограмів.

Але з часом це змінилося. Так, у розпал карантину Лесі Нікітюк довелося спробувати на собі інтервальне голодування. Леся Нікітюк багато їла на сніданок і обід, щоб ввечері нічого не їсти.

«У мене інтервальне голодування – між прийманнями їжі на вечерю та сніданок минає 16 годин», - ділилася своїм секретом Леся Нікітюк.

Також Леся Нікітюк розповідала, що припинила вживати молочні продукти, залишила тільки соєве, вівсяне та кокосове молоко. Це, за словами Лесі Нікітюк, покращило стан її шкіри.

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