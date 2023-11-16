Андрій Лазановський, переможець 11 сезону «Голос країни» розповів, що відбулося прощання з його рідною і близьою людиною.
Переможець «Голос країни» підкреслив, що з кожною втратою він усвідомлює, що стає дорослішим.
Вчора ми попрощались назавжди - повідомив Андрій Лазановський на своїй сторінці в Інстаграм про прощання з дідусем.
Так, каже Лазановський, влаштована природа, що діти ховають своїх батьків.
«Та як же ж боляче усвідомити, що більше ніколи не зможеш обійняти рідну людину... Три роки тому я переглянув мультфільм "Коко", і усвідомив важливі цінності: наші родичі живуть доти, доки живе памʼять про них. Я обіцяю, що мої діти знатимуть про свій рід все і всіх…», - поділився переможець «Голос країни» своїми переживаннями з шанувальниками.
Андрій Лазановський також розповів, що його дідусь завжди вмикав телевізор в очікуванні побачити онука і слухав радіо з надією почути його пісню.
«Чи міг я тоді подумати, що через 2 години ви зробите останній подих? Я заснув, а ви уві сні прийшли попрощатись...», - звернувся Лазановський до свого дідуся.
Співак подякував своєму дідусю за щасливе дитинство і пообіцяв любити його «від Землі і до Неба».
Шанувальники і друзі висловлюють зірці «Голос країни» співчуття і слова підтримки:
«Щирі співчуття!»,
«… Світла йому пам'ять. Нехай Господь прийме його в своє царство й надасть можливість тішитись тобою з небес. Ти - його гордість»,
«Співчуття! Він з неба буде опікуватись над тобою!..»,
«Щирі співчуття рідним. А дідусеві Царство небесне».
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