Переможець «Голос країни» Андрій Лазановський розповів про свою болючу втрату, після якої його життя вже ніколи не буде таким, як колись.

Андрій Лазановський, переможець 11 сезону «Голос країни» розповів, що відбулося прощання з його рідною і близьою людиною.

Переможець «Голос країни» підкреслив, що з кожною втратою він усвідомлює, що стає дорослішим.

Вчора ми попрощались назавжди - повідомив Андрій Лазановський на своїй сторінці в Інстаграм про прощання з дідусем.

Так, каже Лазановський, влаштована природа, що діти ховають своїх батьків.

«Та як же ж боляче усвідомити, що більше ніколи не зможеш обійняти рідну людину... Три роки тому я переглянув мультфільм "Коко", і усвідомив важливі цінності: наші родичі живуть доти, доки живе памʼять про них. Я обіцяю, що мої діти знатимуть про свій рід все і всіх…», - поділився переможець «Голос країни» своїми переживаннями з шанувальниками.

Андрій Лазановський також розповів, що його дідусь завжди вмикав телевізор в очікуванні побачити онука і слухав радіо з надією почути його пісню.

«Чи міг я тоді подумати, що через 2 години ви зробите останній подих? Я заснув, а ви уві сні прийшли попрощатись...», - звернувся Лазановський до свого дідуся.

Співак подякував своєму дідусю за щасливе дитинство і пообіцяв любити його «від Землі і до Неба».

Шанувальники і друзі висловлюють зірці «Голос країни» співчуття і слова підтримки:

«Щирі співчуття!»,

«… Світла йому пам'ять. Нехай Господь прийме його в своє царство й надасть можливість тішитись тобою з небес. Ти - його гордість»,

«Співчуття! Він з неба буде опікуватись над тобою!..»,

«Щирі співчуття рідним. А дідусеві Царство небесне».

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