На своїй сторінці в Instagram переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський розповів, що напередні помер його дідусь. Співакові довелося зібратися з силами, аби дати запланований концерт.

"Я не зміг бути поруч... А ви прийшли попрощатись уві сні... Любитиму вас від землі і до неба", — написав Сергій Лазановський.

Увесь свій виступ Сергій Лазановський присвятив дідусю, який дуже сильно хотів побувати на його концерті.

"І я вірю, що він був присутнім в залі. Співав разом зі мною... За лаштунками я почув цінні слова від Василя Зінкевича: "Сергійку, у вас є те, що не купиш за гроші - душа. Вас обрали люди. Це нелегкий шлях, але віддайте людям те, що подарував вам Бог - свій талант"", — поділився Лазановський.

Шанувальники підтримали зірку "Голос країни": "Сергію, прийміть мої співчуття. Я була на Вашому сьогоднішньому концерті. Ви справжній артист, навіть в такий день зібрались і вийшли на сцену. Ваш дідусь точно пишається таким онуком... просто сьогодні вже дивиться на Вас з небес. Тримайтеся і творіть, бо ви дуже талановитий хлопець".

"Це важка професія... Але душевний біль можна вилікувати піснею... Так робив мій дід... Так роблю я... Це у нас точно спільне...

"І хоч між нами відстань, та вірю все одно...

Що ви мене почуєте... у небі", — додав Сергій Лазановський.

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