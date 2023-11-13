На своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский рассказал, что накануне скончался его дедушка. Певцу пришлось собраться с силами, чтобы дать запланированный концерт.

"Я не смог быть рядом... А вы пришли попрощаться во сне... Буду любить вас от земли и до неба", - написал Сергей Лазановский.

Все свое выступление Сергей Лазановский посвятил дедушке, который очень хотел побывать на его концерте.

"И я верю, что он присутствовал в зале. Пел вместе со мной... За кулисами я услышал ценные слова от Василия Зинкевича: "Сережа, у вас есть то, что не купишь за деньги - душа. Вас выбрали люди. Это нелегкий путь, но отдайте людям то, что подарил вам Бог – свой талант"", – поделился Лазановский.

Поклонники поддержали звезду "Голос країни": "Сергей, примите мои соболезнования. Я была на Вашем сегодняшнем концерте. Вы настоящий артист, даже в такой день собрались и вышли на сцену. Ваш дедушка точно гордится таким внуком... просто сегодня уже смотрит на Вас с небес. Держитесь и творите, потому что вы очень талантливый парень".

"Это тяжелая профессия... Но душевную боль можно вылечить песней... Так делал мой дед... Так делаю я... Это у нас точно общее...

"И хоть между нами расстояние, но верю все равно.

Что вы меня услышите... в небе", - добавил Сергей Лазановский.

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