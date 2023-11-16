Андрей Лазановский, победитель 11 сезона «Голос країни» рассказал, что прошло прощание с его родным и близким человеком.
Победитель «Голос країни» подчеркнул, что с каждой потерей он осознает, что становится взрослее.
Вчера мы попрощались навсегда – сообщил Андрей Лазановский на своей странице в Инстаграм о прощании с дедушкой.
Так, говорит Лазановский, устроена природа, что дети хоронят своих родителей.
«Но как же больно осознать, что больше никогда не сможешь обнять родного человека... Три года назад я просмотрел мультфильм "Коко", и осознал важные ценности: наши родственники живут до тех пор, пока живет память о них. Я обещаю, что мои дети будут знать о своем роде все и всех…», - поделился победитель «Голос країни» своими переживаниями с поклонниками.
Андрей Лазановский также рассказал, что его дедушка всегда включал телевизор в ожидании увидеть внука и слушал радио с надеждой услышать его песню.
«Мог ли я тогда подумать, что через 2 часа вы сделаете последнее дыхание? Я уснул, а вы во сне пришли попрощаться...», - обратился Лазановский к своему дедушке.
Певец поблагодарил своего дедушку за счастливое детство и пообещал любить его «от Земли и до Неба».
Поклонники и друзья выражают звезде «Голос країни» соболезнования и слова поддержки:
«Искренние соболезнования!»,
«…Светлая ему память. Пусть Господь примет его в свое царство и даст возможность радоваться тебе с небес. Ты – его гордость»,
«Сочувствие! Он с неба будет заботиться о тебе!..»,
«Искренние соболезнования родным. А дедушке Царство небесное» .
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