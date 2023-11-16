Победитель «Голос страны» Андрей Лазановский рассказал о своей болезненной потере, после которой его жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.

Андрей Лазановский, победитель 11 сезона «Голос країни» рассказал, что прошло прощание с его родным и близким человеком.

Победитель «Голос країни» подчеркнул, что с каждой потерей он осознает, что становится взрослее.

Вчера мы попрощались навсегда – сообщил Андрей Лазановский на своей странице в Инстаграм о прощании с дедушкой.

Так, говорит Лазановский, устроена природа, что дети хоронят своих родителей.

«Но как же больно осознать, что больше никогда не сможешь обнять родного человека... Три года назад я просмотрел мультфильм "Коко", и осознал важные ценности: наши родственники живут до тех пор, пока живет память о них. Я обещаю, что мои дети будут знать о своем роде все и всех…», ​​- поделился победитель «Голос країни» своими переживаниями с поклонниками.

Андрей Лазановский также рассказал, что его дедушка всегда включал телевизор в ожидании увидеть внука и слушал радио с надеждой услышать его песню.

«Мог ли я тогда подумать, что через 2 часа вы сделаете последнее дыхание? Я уснул, а вы во сне пришли попрощаться...», - обратился Лазановский к своему дедушке.

Певец поблагодарил своего дедушку за счастливое детство и пообещал любить его «от Земли и до Неба».

Поклонники и друзья выражают звезде «Голос країни» соболезнования и слова поддержки:

«Искренние соболезнования!»,

«…Светлая ему память. Пусть Господь примет его в свое царство и даст возможность радоваться тебе с небес. Ты – его гордость»,

«Сочувствие! Он с неба будет заботиться о тебе!..»,

«Искренние соболезнования родным. А дедушке Царство небесное» .

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