Тарас Тополя та музиканти гурту "Антитіла" поїхали з концертним туром до Австралії, але не обійшлося без пригод.

На офіційній сторінці гурту "Антитіла" в Instgram розмістили ефектне відео з концерту в Сіднеї та розповіли про несподівану проблему.

"Важливий вечір для усіх українців у Сіднеї, української діаспори в Австралії та усіх австралійців, які підтримують Україну. Українське шоу світового рівня, яке перенесло усіх на один вечір додому, в Україну, в атмосферу єдності та вдячності! І важлива мета, для якої ми усі зібралися. 10 000 медичних аптечок для наших захисників. Дякуємо за усі донати!", — написали під відео з концерту "Антитіла".

Але цей виступ гурту "Антитіла" не обійшовся без неприємностей.

Найважливіша частина музичного обладнання гурту "Антитіла" не прибула вчасно.

"Таке, зрештою, трапляється при 25-годинних перельотах та трьох пересадках. Ризики, очікування, затримки, та зрештою концерт відбувся і майже вчасно 😉 Дякуємо усім за розуміння! На одну ніч Сідней з головою поринув в українську музику та в жовто-блакить!", — наголосили учасники "Антитіла".

Шанувальники в коментарях підтримали Тараса Тополю та гурт "Антитіла":

"Я можу уявити, як важко було виступати після такого перельоту і драми з інструментами, це жесть. Ви молодці, і розірвете в Мельбурні. Чекаємо вас 🔥";

"Це було мега круто ❤️ емоції ще й досі не вщухли. Дякую Вам. Сил та наснаги";

"Було дуже круто! Дякуємо вам, хлопці!".

Останні новини України:

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.