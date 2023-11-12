На официальной странице группы "Антитела" в Instgram разместили эффектное видео с концерта в Сиднее и рассказали о неожиданной проблеме.
"Важный вечер для всех украинцев в Сиднее, украинской диаспоры в Австралии и всех австралийцев, поддерживающих Украину. Украинское шоу мирового уровня, которое перенесло всех на один вечер домой, в Украину, в атмосферу единства и благодарности! И важная цель, для которой мы все собрались. 10 000 медицинских аптечек для наших защитников. Спасибо за все донаты!", - написали под видео с концерта "Антитела".
Но это выступление группы "Антитела" не обошлось без неприятностей.
Важнейшая часть музыкального оборудования группы "Антитела" не прибыла вовремя.
"Такое, конечно, случается при 25-часовых перелетах и трех пересадках. Риски, ожидания, задержки, и наконец концерт состоялся и почти вовремя 😉 Спасибо всем за понимание! На одну ночь Сидней с головой погрузился в украинскую музыку и в желто-голубые цвета!", - подчеркнули участники "Антитела".
Поклонники в комментариях поддержали Тараса Тополю и группу "Антитела":
"Я могу представить, как трудно было выступать после такого перелета и драмы с инструментами, это жесть. Вы молодцы, и разорвете в Мельбурне. Ждем вас 🔥";
"Это было мега круто ❤️ эмоции до сих пор не утихли. Спасибо Вам. Сил и воодушевления";
"Было очень круто! Спасибо вам, ребята!".
Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.
Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.
Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.