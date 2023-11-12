Тарас Тополя и музыканты группы "Антитела" поехали с концертным туром в Австралию, но не обошлось без приключений.

На официальной странице группы "Антитела" в Instgram разместили эффектное видео с концерта в Сиднее и рассказали о неожиданной проблеме.

"Важный вечер для всех украинцев в Сиднее, украинской диаспоры в Австралии и всех австралийцев, поддерживающих Украину. Украинское шоу мирового уровня, которое перенесло всех на один вечер домой, в Украину, в атмосферу единства и благодарности! И важная цель, для которой мы все собрались. 10 000 медицинских аптечек для наших защитников. Спасибо за все донаты!", - написали под видео с концерта "Антитела".

Но это выступление группы "Антитела" не обошлось без неприятностей.

Важнейшая часть музыкального оборудования группы "Антитела" не прибыла вовремя.

"Такое, конечно, случается при 25-часовых перелетах и ​​трех пересадках. Риски, ожидания, задержки, и наконец концерт состоялся и почти вовремя 😉 Спасибо всем за понимание! На одну ночь Сидней с головой погрузился в украинскую музыку и в желто-голубые цвета!", - подчеркнули участники "Антитела".

Поклонники в комментариях поддержали Тараса Тополю и группу "Антитела":

"Я могу представить, как трудно было выступать после такого перелета и драмы с инструментами, это жесть. Вы молодцы, и разорвете в Мельбурне. Ждем вас 🔥";

"Это было мега круто ❤️ эмоции до сих пор не утихли. Спасибо Вам. Сил и воодушевления";

"Было очень круто! Спасибо вам, ребята!".

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

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