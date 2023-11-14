Олексій Потапенко (Потап) вирішив підігріти інтерес до пісні своєї дружини Насті Каменських та з'явився у перуці з довгим волоссям. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок, приголомшивши українців своїм зовнішнім виглядом.

"У небі NK", - написав лаконічно Потап під відео, де позував з довгим волоссям, окулярами та у шапці.

Українці почали активно коментувати публікацію зірки, поділяючись своєю думкою:

"Дзвонили з Іспанії. Говорили це їхній сором",

"Боже, в країні війна, хлопці в окопах мерзнуть, а то якусь х ... показує, займися чимось",

"А ще шия як у кабана, жере, мабуть у пошуках таких чудових виступів. Прямо, хоч у "Талантах України".

Варто зазначити, Олексій Потапенко – успішний український продюсер та виконавець. Зірка був одружений з Іриною Горовою, з якою разом керував продюсерським центром. Але пара розлучилася у 2014 році, а нещодавно Ірина заявила, що більше не співпрацює з колишнім чоловіком.

А кілька років тому Потап одружився з Настю Каменських. Зоряна родина, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А перед повномасштабним вторгненням пара виїхала до Іспанії і довго не наважувалася повернутися назад. Спочатку Настя Каменських з'явилася на українському телебаченні влітку та заявила про повернення, а восени минулого року вже Потап.

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