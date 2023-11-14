Алексей Потапенко (Потап) решил подогреть интерес к песне своей жены Насти Каменских и появился в парике с длинными волосами. Звезда опубликовал видео в своем ТикТок, огорошив украинцев своим внешним видом.

"В небе NK", - написал лаконично Потап под видео, где позировал с длинными волосами, очках и в шапке.

Украинцы начали активно комментировать публикацию звезды, делясь своим мнением:

"Звонили из Испании. Говорили это их стыд",

"Боже, в стране война, ребята в окопах мерзнут, а то какую-то х... показывает, займись чем-нибудь",

"А еще шея как у кабана, жрет, видимо в поисках таких замечательных выступлений. Прямо, хоть в "Талантах Украины".

Стоит отметить, Алексей Потапенко - успешный украинский продюсер и исполнитель. Звезда был женат на Ирине Горовой, с которой вместе управлял продюсерским центром. Но пара развелась в 2014 году, а не так давно Ирина заявила, что больше не сотрудничает с бывшим мужем.

А несколько лет назад Потап женился на Насте Каменских. Звездная семья, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А перед полномасштабным вторжением пара уехала в Испанию и долго не решалась вернуться обратно. Сначала Настя Каменских появилась на украинском телевидении летом и заявила о возвращении, а осенью прошлого года уже Потап.

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