Телеведуча Катя Осадча вирішила відреагувати на скандал, який розгортається навколо українського телесеріалу «Встигнути до 30».

Катя Осадча обурилася через висловлюавання мера Коломиї, пише Politeka.net.

Чиновник вважає, що актори серіалу «Встигнути до 30» спотворюють образ містян.

Мер Коломиї вимагає від телеканала «ТЕТ» та акторів серіалу «Встигнути до 30» публічно вибачитись. Крім того, чиновник хоче, щоб серіал «Встигнути до 30» видалили з Мережі.

Катерину Осадчу, судячи з усього, позиція мера здивувала.

«Знову про те, що українці вони ж такі ідеальні всі, що геть неможна сміятися ні з кого. І тим паче це показувати в кіно, адже суржиком ніхто не розмовляє, ніхто не лається і не сміється», - зазначила Катерина Осадча.

Також Осадча пожартувала, що вагони громлять і б’ють людей нетрадиційної орієнтації «буряти після пластичної операції».

Додамо, що раніше на скандал із серіалом «Встигнути до 30» відреагували на телеканалі «ТЕТ».

Зокрема в заявы телеканалу вказано, що комедійний ситком був створений на запит глядачів, адже комедія « в умовах постійного стресу та турбулентності допомагає знаходити позитивні емоції».

«Комедія – це жанр, до якого не варто ставитися серйозно та шукати приводи для розпалювання суперечок. Цей серіал, як і будь-яка інша комедія, – художній, усі персонажі вигадані, а збіг обставин і ситуацій випадковий….», - зазначалося в заяві.

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