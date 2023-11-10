У списку учасників нацвідбору на «Євробачення-2024» опинилися учасниці «Голос країни-13» та випускнинки інших сезонів.

Після "Голос країни" на сцену «Євробачення-2024» мітять STASYA, Julia Belei та ANKA (Анна Корченова), пише Politeka.net.

Крім того, в список учасників нацвідбору «Євробачення-2024» потрапили і випускники інших сезонів, зокрема INGRET, TESLENKO та YAKTAK.

Глядачі «Голос країни», побачивши знайомі лиця, припускають, що у фінал нацвідбору на «Євробачення-2024» STASYA з команди Івана Клименка на «Голос країни-13».

Нагадаємо, що під час участі STASYA у «Голос країни» за неї вболівало багато глядачів, але багато кому і не подобався її стиль виконання.

«Двій сильні учасниці голосу, які мали бути у фіналі. А пройшла безголоса Стася»,

«Я їх дуже вітаю! Особливо Стасю»,

«Можу спорити, шо поїде ця з косами. І будем знов мати мотив калуша чи гов а», - зазначають глядачі «Голос країни», - коментуючи лонгліст учасників нацвідбору «Євробачення-2024».

Також у лонгліст нацвідбору на «Євробачення-2024» потрапила артистка KRYLATA (Анастасія Завадська), яка підкорювала "Голос діти" ще в 2015 році.

За минулі 8 років артистка виросла як вокалістка, почала співати сольно та написала багато пісень. За її спиною також чимало конкурсів, концертів ті виступів.

Є у лонглисті і NAHABA – український гурт, в якому один з учасників колективу, Андрій Науменко, брав участь в "Голосі країни 11", де розвернув крісла Наді Дорофєєвої та Олега Винника.

Ще один колишній учасник «Голос країни» в списку тих, хто хоче потрапити на «Євробачення-2024» - TESLENKO (Олександр Тесленко). Він брав участь в конкурсі аж два рази - в 9 та 11 сезонах. Тоді артист так і не потрапив до тренера, до якого так хотів, а саме до Тіни Кароль.

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