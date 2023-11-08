Настя Каменських готує млинці за своїм рецептом, завдяки якому страва виходить не тільки дуже смачною, а й корисною.

Настя Каменських каже, що млинці, приготовані за її рецептом, сподобаються особливо тим, хто сидить на дієті, або дотримується правильного харчування.

Для млинців за рецептом Насті Каменських будуть потрібні такі інгредієнти: кефір, безглютенова мука, яйця, оцет, сода, трохи соди і трохи води, а також олія для смаження. Настя Каменських використовує не рослинну, а оливкову.

Беремо глибоку миску і вбиваємо в неї два яйця. Збиваємо. Наступний крок – заливаємо склянкою теплої води збиті яйця, туди ж додаємо склянку кефіру.

Настя Каменських віддає перевагу кефіру з 1 відсотком жирності. Додаємо трохи соди і гасимо її оцтом. Додаємо в миску з водою, яйцями та кефіром.

Наступний крок – розмішуючи, акуратно додаємо 200 г борошна. Розмішуємо до розчинення всіх грудочок і трішки солимо тісто.

Потім ставимо сковороду на вогонь і змащуємо олією. Починаємо смажити млинці.

Настя Каменських користується спеціальною млинцевою сковорідкою.

Обсмажуємо млинці із двох сторін.

Як начинку Настя Каменських вирішила використати нежирний сир, додавши туди мигдаль та курагу.

«Дуже смачно, корисно та головне – у рамках правильного харчування», - каже Настя Каменських про свої млинці.

Зазначимо, якщо ви переходите на правильне харчування, варто знати, що далеко не всі злакові містять глютен. І відповідно борошно з них також. Безглютенова мука для дієти - найкращий варіант.

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