Настя Каменских готовит блины по своему рецепту, благодаря которому блюдо получается не только очень вкусным, но и полезным.

Настя Каменских говорит, что блины, приготовленные по ее рецепту, понравятся особенно тем, кто либо сидит на диете, либо придерживается правильного питания.

Для блинов по рецепту Насти Каменских потребуются такие ингридиенты: кефир, безглютеновая мука, яйца, уксус, сода, немного соды и немного воды, а также масло для жарки. Настя Каменских использует не растительное, а оливковое.

Берем глубокую миску и вбиваем в нее два яйца. Взбиваем венчиком. Следующий шаг – заливаем стаканом теплой воды взбитые яйца, туда же добавляем стакан кефира.

Настя Каменских предпочитает кефир с 1 процентом жирности. Добавляем чуть-чуть соды и гасим ее уксусом. Добавляем в миску с водой, яйцами и кефиром.

Следующий шаг – размешивая. Аккуратно добавляем 200 граммов муки. Размешиваем до растворения всех комочков и чуточку солим тесто.

Затем ставим сковороду на огонь и смазываем маслом. Начинаем жарить блины.

Настя Каменских пользуется специальной блинной сковородкой.

Обжариваем блины с двух сторон.

В качестве начинки Настя Каменских решила использовать нежирный творог, добавив туда миндаль и курагу.

«Очень вкусно, полезно и главное – в рамках правильного питания», - говорит Настя Каменских о своих блинах.

Отметим, если вы переходите на правильное питание, стоит знать, что далеко не все злаковые содержат глютен. И соответственно мука из них также. Безглютеновая мука для диеты – лучший вариант.

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