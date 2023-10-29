Популярна українська співачка Настя Каменських , яку часто критикують через різні висловлювання і навіть поведінку її чоловіка Потапа, вирішила поділитися змінами у своєму графіку виступів. За словами артистки, скоро вона вирушає в тур, тож чекатиме на всіх трохи в оновленому графіку.

"8 грудня мій сольний концерт у Кишиневі. Запрошую кожного з вас відволіктися, обійматися, обмінятися енергією і, звичайно, об'єднатися заради допомоги! Адже частину коштів, зібраних від продажу квитків, організатори передадуть на допомогу українцям, які постраждали в результаті війни.

Це чудова можливість подарувати надію та допомогу тим, хто потребує нашої підтримки” - написала Каменських, коментуючи зміни графіка своїх виступів.

У мережі ж відреагували по-своєму:

"Подруга запитує чи можна повернути кошти за концерт, який мав відбутися 29.10?; Скасувати концерти в Україні, щоб поїхати до Молдови; чекаємо з нетерпінням; Кажуть, що організатори не дозволяють; Кількість місць обмежена; А як же гроші за квитки з концерту, ви його не провели!; Пісня класна) Більше чомусь слів немає”.

«Я знаю, що зараз знайти можливість для того, щоб приділити час своєму ментальному та фізичному здоров'ю — майже неможливо для більшості, багато речей здаються недоречними і не вчасно.

Але такі прості дії можуть подарувати саме ту хвилину спокою, якої так не вистачає» - поділилася раніше Каменських.

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