Популярная украинская певица Настя Каменских, которую часто критикуют из-за различных высказываний и даже поведения ее мужа Потапа, решила поделиться изменениями в своем графике выступлений. По словам артистки, скоро она отправляется в тур, поэтому будет ожидать всех немного в обновленном графике.

"8 декабря мой сольный концерт в Кишиневе. Приглашаю каждого из вас отвлечься, обниматься, обменяться энергией и, конечно, объединиться ради помощи! Ведь часть средств, собранных от продажи билетов, организаторы передадут на помощь пострадавшим в результате войны украинцам.

Это прекрасная возможность подарить надежду и помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке" - написала Каменских, комментируя изменения графика своих выступлений.

В сети же отреагировали по-своему:

"Подруга спрашивает можно ли вернуть средства за концерт, который должен был состояться 29.10?; Отменить концерты в Украине, что бы поехать в Молдову; ждем с нетерпением; Говорят, что организаторы не разрешают; Количество мест ограничено; А как же деньги за билеты с концерта, вы его не провели!; Песня классная) Больше почему-то слов нет".

«Я знаю, что сейчас найти возможность для того, чтобы уделить время своему ментальному и физическому здоровью — почти невозможно для большинства, многие вещи кажутся неуместными и не ко времени.

Но такие простые действия — могут подарить именно ту минуту покоя, которой так не хватает» - поделилась ранее Каменских.

Последние новости Украины:

Ольга Сумская откровенно рассказала об изменах мужа.

Также сообщалось, что Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" ответила, действительно ли Ярославский причастен к ее разводу.

Напомним также, что Надя Дорофеева прокомментировала тайный роман с олигархом.