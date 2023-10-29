Першим чоловіком Ольги Сумської був актор Євген Паперний, але 1990 року пара розлучилася. Від шлюбу з Паперним Ольга Сумська має дочку Антоніну, також акторку, яка навіть після повномасштабного вторгнення продовжує жити та будувати кар'єру в росії та мовчить про війну.

Вдруге Ольга Сумська вийшла заміж у 1996 році. З нинішнім чоловіком — актором Віталієм Борисюком актриса виховує доньку Ганну, яка також пішла по стопах батьків і стала акторкою.

Ольга Сумська зберегла чудові стосунки з колишнім чоловіком, зокрема й робочі. Цього разу на своїй сторінці в Instagram акторка розповіла, що разом із Євгеном Паперним, Віталієм Борисюком та рештою колективу поїхали до Праги, де виступлять із виставою "Кохання на трьох".

Паперному вже 73 роки, а Борисюку — 60, тому вони спокійно змогли виїхати за кордон, але з іншими акторами виникла проблема.

"Дорогі наші друзі, довожу до відома, що замість анонсованої вистави "Повернення блудного батька" ми веземо до Чехії нашу романтичну історію італійського автора Альдо де Бенедетті! Причина заміни: деякі наші актори все ж не отримали дозвіл на виїзд😕", — пише Ольга Сумська.

"Сподіваємося, що наш творчий тандем подарує вам незабутні враження, а вже наступного разу ми зробимо все, аби привезти інші наші вистави! І все це можливо тільки завдяки нашим захисникам, яким ми вклоняємося і дякуємо за кожну мить життя!", — додала Ольга Сумська.

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