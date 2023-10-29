Первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный, но в 1990 году пара развелась. От брака с Паперным у Ольга Сумской есть дочь Антонина, также актриса, которая даже после полномасштабного вторжения продолжает жить и строить карьеру в россии и молчит о войне.

Второй раз Ольга Сумская вышла замуж в 1996 году. С нынешним мужем актером Виталием Борисюком актриса воспитывает дочь Анну, которая также пошла по стопам родителей и стала актрисой.

Ольга Сумская сохранила отличные отношения с бывшим мужем, в том числе и рабочие. В этот раз на своей странице в Instagram актриса рассказала, что вместе с Евгением Паперным, Виталием Борисюком и остальным коллективом поехали в Прагу, где выступят со спектаклем "Любовь на троих".

Паперному уже 73 года, а Борисюку — 60, поэтому они спокойно смогли выехать за границу, но с другими актерами возникла проблема.

"Дорогие наши друзья, сообщаю, что вместо анонсированного спектакля "Возвращение блудного отца" мы везем в Чехию нашу романтическую историю итальянского автора Альдо де Бенедетти! Причина замены: некоторые наши актеры все же не получили разрешение на выезд", — пишет Ольга Сумская.

"Надеемся, что наш творческий тандем подарит вам незабываемые впечатления, а уже в следующий раз мы сделаем все, чтобы привезти другие наши представления! И все это возможно только благодаря нашим защитникам, которым мы кланяемся и благодарим за каждый миг жизни!", - добавила Ольга Сумская.

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