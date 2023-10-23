На «Голос країни» нарешті визначилися суперфіналісти, пише Politeka.net.

Стало відомо, хто тепер змагатиметься за звання переможця «Голосу країни-13».

Отже, за результатами «Крос-батлів» у фінал в команді іВана Клименка пройшла Стася Чабан. Артем Пивоваров теж буде у фіналі з одним учасником – Михайлом Панчишиним.

А от від команди Надії Дорофєєвої у фінал пройшли відразу три учасники - Юрій Городецький, Роман Панченко та Майрамік Авоям. В Юлії Саніної теж троє фіналістів – Влад Пелих, Христина Старикова і Галина Печеніжзька.

Фінал «Голос країни» відбудеться вже наступної неділі, 29 жовтня.

Втім, деякі глядачі не згодні ні з тим, хто став суперфіналістами «Голос країни-13», ні з тим, як саме їх обрали.

«Для мене несправедливим було як мінімум те, що комусь давали пісні воєнної тематики, а на противагу суперник співав звичайну поп-пісню. Очевидно було, що люди проголосують за Фортецю-Бахмут, наприклад, при всій повазі до Стасі. Другий момент - що на попередньому етапі, що на цьому чомусь лобами зіштовхували двох сильних учасників, один вилітав з них - зарано для нього; прицьому були слабші пари, де у наступний етап проходив посередній учасник... Не зрозуміло, як і чому учасників розподіляють по парах і дуже прикро, що з деякими сильними учасниками ми прощаємося зарано»,

«Розчарована як ніколи. Я так чекала цей сезон (нові улюблені тренери) Очікування не виправдались. Абсолютно не подобаються ці нові правила. Стільки сильних учасників гідних фіналу не пройшли далі»,

«Я абсолютно розчарований цим етапом. Це позор. Люди в залі мали якісь вказівки? Чому самі сильні вокали вилетіли? В який момент останній батл виграв Городецький? Він герой нашої країни, але цей конкурс про вокал і його суперниця в іншій галактиці по вокальних даних? Стася провалила пісню і пройшла, а Коваленко заспівавши неймовірно вилетіла. Гіядат який має найфірмовіший і майстерніший вокал сезону поїхав додому, зато копія Позітіва лишився. Навіть не хочу дивитись фінал, настільки це все позорно. Хто співає українське чи про війну автоматом фінал, а вокал нікого не цікавить», - обурюються глядачі «Голос країни».

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