Финалистка "Голос країни" из команды продюсера Ивана Клименко Анастасия Чабан рассказала о себе кое-что интересное.

Финалистка «Голос країни» Анастасия Чабан призналась, что у нее есть «козырь».

«Я вообще такой очень сентиментальный человек в душе. Хотя никогда не показываю этого. Это такой мой козырь, как говорится», - рассказала финалистка «Голос країни» Стася.

По словам яркой участницы «Голос країни», она очень сдружилась с участниками, «которые, к большому сожалению, покинули проект раньше».

Среди новых друзей Чабан и те вокалисты, которые только-только покинули «Голос країни».

«И очень не хочется расставаться с ними всеми, потому что это такой музыкальный вайб. Он бывает только раз в жизни. Это как лагерь такой музыкальный, поэтому очень ощущения такие трогательные и хочется запомнить это все навсегда, пронести это сквозь всю жизнь» , - говорит Чабан о том, что происходит за кулисами «Голос країни».

Добавим, что вокруг Анастасии возник скандал.

Причиной стала песня, которую вокалистка из команды Ивана Клименко исполнила на кросс-батлах «Голос країни».

Многим зрителям не понравилась манера исполнения Стасей песни «Фортеця Бахмут» группы «Антитела».

«Я считаю, что есть песни, которые вообще неуместно перепевать. Фортеця Бахмут именно такая песня»,

«Обычно я не пишу негативных комментариев, но как так можно было испортить такую ​​шедевральную песню»,

«На самом деле было очень тяжело слушать это исполнение. Хотелось, что бы от эмоций, но только от того, что мне в уши кричали»,

«Единственное выступление, которое мы не могли дослушать ...и просто победили, чтобы узнать результат. Были поражены и расстроены» , - пишут зрители «Голос країни», комментируя выступление Анастасии Чабан на кросс-батлах.

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