Финалистка «Голос країни» Анастасия Чабан призналась, что у нее есть «козырь».
«Я вообще такой очень сентиментальный человек в душе. Хотя никогда не показываю этого. Это такой мой козырь, как говорится», - рассказала финалистка «Голос країни» Стася.
По словам яркой участницы «Голос країни», она очень сдружилась с участниками, «которые, к большому сожалению, покинули проект раньше».
Среди новых друзей Чабан и те вокалисты, которые только-только покинули «Голос країни».
«И очень не хочется расставаться с ними всеми, потому что это такой музыкальный вайб. Он бывает только раз в жизни. Это как лагерь такой музыкальный, поэтому очень ощущения такие трогательные и хочется запомнить это все навсегда, пронести это сквозь всю жизнь» , - говорит Чабан о том, что происходит за кулисами «Голос країни».
Добавим, что вокруг Анастасии возник скандал.
Причиной стала песня, которую вокалистка из команды Ивана Клименко исполнила на кросс-батлах «Голос країни».
Многим зрителям не понравилась манера исполнения Стасей песни «Фортеця Бахмут» группы «Антитела».
«Я считаю, что есть песни, которые вообще неуместно перепевать. Фортеця Бахмут именно такая песня»,
«Обычно я не пишу негативных комментариев, но как так можно было испортить такую шедевральную песню»,
«На самом деле было очень тяжело слушать это исполнение. Хотелось, что бы от эмоций, но только от того, что мне в уши кричали»,
«Единственное выступление, которое мы не могли дослушать ...и просто победили, чтобы узнать результат. Были поражены и расстроены» , - пишут зрители «Голос країни», комментируя выступление Анастасии Чабан на кросс-батлах.
Последние новости Украины:
Финалист "Голос країни" из команды Саниной сделал неожиданное признание.
Боец ВСУ и фаворит Голос країни раскрыл, как к нему относятся другие участники.
Новые правила на "Голос країни", Дорофеева добавила интриги.