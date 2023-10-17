На «Голос країни» все ближче до фіналу, одним з фаворитів глядачів є талановитий Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

На «Голос країни» Михайло Панчишин прийшов після ЗСУ, пише Politeka.net.

Учасник з команди Артема Пивоварова брав участь у звільненні Ірпеня та воював у Бахмуті, де потрапив під семиденне бомбардування міста.

«Ворог воює дуже підло. Я особисто бачив, як фосфор падає в Бахмуті. Ми зайшли в саме пекло, в сам нуль. Так сім днів безперервних обстрілів. Кожен приліт біля тебе - це контузія…», - розповідав Михайло Панчишин.

Панчишин відслужив майже рік, нині комісований за станом здоров'я. Кожен його виступ на «Голос країни» викликає у глядачів вихор емоцій. Від сліз до захоплення.

Сам фаворит «Голос країни» каже, що після повернення у цивільне життя не може переживати емоції так яскраво, як було. Але інші учасники «Голосу» знайшли для нього потрібні слова підтримки.

«Ми якось сиділи, пили безалкогольне пиво з хлопцями, ввечері. З моєї кімнати, з Едгаром і Вовчиком Удовенко. І ми сиділи, почали про війну говорити, а я щось почав жалітися, що мені нудно жити і вони мені: «Міша, треба жити, треба жити, йти далі». І вони якось мене переконали в тому, що потрібно отримувати емоції від цивільного життя. Коли після боїв - ти не можеш знов такі емоції пережити насичених», - розповів Михайло Панчишин.

За словами півфіналіста «Голос країни», його співрозмовники змогли його «перекрутити».

Їхні слова він тепер згадує постійно.

«Коли мені стає сумно, згадую, що пацани мені говорили: «Міша, треба жити». І така класна порада, що вона в мені постійно гукається».

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