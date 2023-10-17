На «Голос країни» все ближе к финалу, одним из фаворитов зрителей является талантливый Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

На «Голос країни» Михаил Панчишин пришел после ВСУ, пишет Politeka.net.

Участник из команды Артема Пивоварова участвовал в освобождении Ирпеня и воевал в Бахмуте, где попал под семидневную бомбардировку города.

«Враг воюет очень подло. Я лично видел, как фосфор падает в Бахмуте. Мы зашли в самый ад, в сам ноль. Так семь дней непрерывных обстрелов. Каждый прилет у тебя – это контузия…», - рассказывал Михаил Панчишин.

Панчишин отслужил почти год, ныне комиссованный по состоянию здоровья. Каждое его выступление на «Голос країни» вызывает у зрителей вихрь эмоций. От слез до восхищения.

Сам фаворит «Голос країни» говорит, что по возвращении в гражданскую жизнь не может испытывать эмоции так ярко, как было. Но другие участники «Голоса» нашли для него нужные слова поддержки.

«Мы как-то сидели, пили безалкогольное пиво с ребятами, вечером. С Эдгаром и Вовчиком Удовенко. И мы сидели, начали говорить о войне, а я что-то начал жаловаться, что мне скучно жить и они мне: «Миша, надо жить, надо жить, идти дальше». И они как-то меня убедили в том, что нужно получать эмоции от гражданской жизни. Когда после боев - ты не можешь снова такие эмоции пережить насыщенных» , - рассказал Михаил Панчишин.

По словам полуфиналиста «Голос країни», его собеседники смогли его «перекрутить».

Их слова он сейчас вспоминает постоянно:

«Когда мне становится грустно, вспоминаю, что пацаны мне говорили: «Миша, надо жить». И такой классный совет, что он во мне постоянно откликается».

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