Наймолодший учасник «Голос країни», який до сліз довів навіть Артема Пивоварова, розповів, про що шкодує.

Учаснику «Голос країни» Владиславу Пелиху 16 років.

Вокаліст з окупованого міста Пологи Запорізької області, нині мешкає у Польщі. На «Голос країни» Владислав потрапив до команди Юлії Саніної і вважається глядачами одним з найсильніших учасників.

Сам Владислав Пелих не може повірити, що він вже у фіналі.

«Це такі емоції! Я до сих пір не розумію, що зі мною відбувається», - зізнався фіналіст «Голос країни».

Свій шлях на «Голос країни» Владислав Пелих називає дуже складним – емоційно і фізично.

«Кожного дня я прокидаюся з думкою, що ти не хочеш підставити свого тренера. Ти хочеш заспівати дуже круто, хочеш викладатися на всі сто відсотків. І місцями я навіть шкодую про деякі моменти, адже, припустим, на репетиції я не викладався на сто відсотків, а мені багато давали настанов. Але розумію, що зараз я продержався цих настанов і зробив на максимум», - каже фіналіст «Голос країни» Владислав Пелих.

Додамо, раніше Владислав Пелих розповідав, що його рідне місто вже більше року знаходиться під окупацією. Приїхавши до Гданську, йому спочатку було дуже важко відновитися, але допомогли поляки.

«Я приїхав з окупації до Польщі без музичних інструментів. Завдяки підтримці поляків було набагато легше адаптуватися», — розповідав Пелих.

Історія Владислава Пелиха дуже зворушила тренера «Голос країни» Артема Пивоварова.

«Ваша історія мені дуже болить. У мене також батьки в окупації були дуже довго, мій дім продовжують бомбити щодня…», - розповів Пивоваров, ледь стримуючи сльози.

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