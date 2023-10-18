Самый молодой участник «Голос країни», который до слез довел даже Артема Пивоварова, рассказал, о чем жалеет.

Участнику «Голос країни» Владиславу Пелыху 16 лет.

Вокалист из оккупированного города Пологи Запорожской области, проживает в Польше. На «Голос країни» Владислав попал в команду Юлии Саниной и считается зрителями одним из сильнейших участников.

Сам Владислав Пелых не может поверить, что он уже в финале.

"Это такие эмоции! Я до сих пор не понимаю, что со мной происходит", - признался финалист "Голос країни".

Свой путь на «Голос країни» Владислав Пелых называет очень сложным – эмоционально и физически.

«Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что ты не хочешь подставить своего тренера. Ты хочешь спеть очень круто, хочешь выкладываться на все сто процентов. И местами я даже жалею о некоторых моментах, ведь, допустим, на репетиции я не выкладывался на сто процентов, а мне много давали наставлений. Но понимаю, что сейчас я продержался этих наставлений и сделал на максимум» , - говорит финалист «Голос страны» Владислав Пелых.

Ранее Владислав Пелых рассказывал, что его родной город уже больше года находится под оккупацией. Приехав в Гданьск, ему сначала было очень тяжело восстановиться, но помогли поляки.

«Я приехал из оккупации в Польшу без музыкальных инструментов. Благодаря поддержке поляков было гораздо легче адаптироваться» , — рассказывал Пелых.

История Владислава Пелыха очень тронула тренера «Голос країни» Артема Пивоварова.

«Ваша история у меня очень болит. У меня тоже родители в оккупации были очень долго, мой дом продолжают бомбить каждый день…», - рассказал Пивоваров, едва сдерживая слезы.

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