Юлія Саніна, відома тренер та зірка "Голосу країни-13", влаштувала зворушливий сюрприз для однієї зі своїх учасниць, Марії Стасюк. У сьомому епізоді шоу, де Марія представила свою команду у змаганні "кроссбатл", Юлія вийшла на сцену і справила незабутнє враження на Марію.

Юлія розповіла, що це послання було написане двома її маленькими синами, які були хворими та не могли бути з нею на шоу. Марія зачитала ніжні рядки, написані цими маленькими хлопчиками, що зворушило всіх, хто перебував у залі. У посланні хлопчики висловили свою глибоку любов до своєї мами та запевнили, що вони завжди "тримають кулачки" за учасників.

Виступ Марії також справив враження на глядачів своїм ніжним виконанням пісні. Однак у конкурсі "кроссбатл" вона поступилася учаснику з команди Артема Пивоварова, військовому Михайлу Панчишину.

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна випустила зворушливий кліп на пісню "00:00". Зйомки кліпу Саніної пройшли неподалік Чорнобаївки на Херсонщині. Він присвячений героїзму працівників енергетичного сектора. За час повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло понад 360 енергетиків, майже тисяча отримали поранення.

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