Юлия Санина, известная тренер и звезда "Голосу країни-13", устроила трогательный сюрприз для одной из своих участниц, Марии Стасюк. В седьмом эпизоде шоу, где Мария представила свою команду в соревновании "кроссбатл, Юлия вышла на сцену и произвела неизгладимое впечатление на Марию.

Юлия рассказала, что это послание было написано двумя её маленькими сыновьями, которые были заболевшими и не могли быть с ней на шоу. Мария зачитала нежные строки, написанные этими маленькими мальчиками, что растрогало всех находившихся в зале. В послании мальчики выразили свою глубокую любовь к своей маме и заверили, что они всегда "держат кулачки" за участников.

Выступление Марии также произвело впечатление на зрителей своим нежным исполнением песни. Однако, в конкурсе "кроссбатл" она уступила участнику из команды Артема Пивоварова, военному Михаилу Панчишину.

Напомним, ранее Юлия Санина выпустила трогательный клип на песню "00:00". Съемки клипа Саниной прошли недалеко от Чернобаевки в Херсонской области. Он посвящен героизму работников энергетического сектора. За время полномасштабной войны во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли более 360 энергетиков, почти тысяча получили ранения.

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