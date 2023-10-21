Тренер «Голос країни» і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна приголомшила своїх шанувальників новим відео, і от з’ясувалася трагічна доля деяких його героїв.

Тренер «Голос країни» Юлія Саніна випустила зворушливий кліп на пісню "00:00". Зйомки кліпу Саніної пройшли неподалік від Чорнобаївки у Херсонській області. Він присвячений героїзму працівників енергетичного сектору. За час повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов’язків загинуло понад 360 енергетиків, майже тисяча отримали поранення.

У кліпі тренера «Голос країни» можна побачити реальних людей, працівників "ХерсонОблЕнерго".

"З тих, кого ви можете побачити у відео: шістьох людей вже немає в живих, вони загинули на роботі. Наша історія про самотність. Про відвагу та сміливість. Про енергетика під час війни", – розповіли про кліп режисер Мітя Бородін та оператор-постановник Руслан Богдан.

Тренер «Голос країни» Юлія Саніна, кажучи про свій новий кліп, зазначає, що це присвята людям, які продовжують працювати і жити заради інших людей.

«Як би складно не було, нам доведеться говорити на ці теми. Говорити з людьми про їхні втрати, психологічно підтримувати, разом шукати мотивацію жити далі", - прокоментувала Юлія Саніна.

У коментарях до кліпу, шанувальники The Hardkiss зазначають, що відео довело їх до сліз.

«Мій тато відновлював енергію у Посад- Покровському.І зараз кожен день під обстрілами у Херсоні він лагодить людям світло! Я безмежно пишаюсь ним. І кожного дня молю Бога його захистити! Пам'ятаймо і шануймо подвиг кожного.... На своєму фронті!»,

«Дякую нашим енергетикам і воїнам, дякую команді Hardkiss за такий щемливий вислів подяки всім, хто стоїть на захисті країни»,

«Як енергетик хочу подякувати команді The HARDKISS за зворушливий кліп і за те, що цінуєте нашу працю! Ми зі свого боку максимально докладаємо зусиль, щоб кожен українець у цей скрутний час мав світло та тепло!»,

«Неможливо стримати сліз від болю»,

«Дякую, плачу, дуже боляче за свою біль і чужу. Все! Соплі витерла, пішла працювати. Тримаймося. Все буде Україна»,

«Просто немає слів, лише сльози – скільки загинуло енергетиків тільки на Херсонщині, і з самого початку вторгнення, і вже після звільнення правобережжя і Херсона, бо вони під обстрілами щоденно виконували свою роботу. Дякую вам за цей кліп та всім енергетикам за їхню сміливість», - пишуть користувачі YouTube.

Останні новини України:

Фіналістка "Голос країни" на тлі скандалу розповіла про свій таємний козир.

Також повідомлялось, що фіналіст "Голос країни" з команди Саніної зробив несподіване зізнання.

Боєць ЗСУ і фаворит "Голос країни" розкрив, як до нього ставляться інші учасники.