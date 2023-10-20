Новий сезон «Голос країни» у розпалі, залишилось зовсім мало часу до того моменту, як стануть відомі імена всіх фіналістів.

Показ нового епізоду «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 22 жовтня, нагадує Politeka.net.

На сцені «Голос країни» вокалісти знов зійдуться у крос-батлах. І саме за їхніми результатами стануть відомі імена всіх фіналістів.

Зазначимо, що, згідно з новими правилами «Голос країни», під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу приймає виклик і запрошує на сцену такого вокаліста, який стане своєму опоненту достойним конкурентом.

Переможця «крос-батлу» оберають глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. За правилами «крос-батлів», у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

Так, у фінал «Голос країни» вже пройшли Роман Панченко, Владислав Пелих, Михайло Панчишин і Анастасія Чабан. Хто з вокалістів «Голос країни» до них приєднається і потрапить у повний список суперфіналістів сезону стане відомо вже у неділю.

Відомо, що першою на сцену «Голос країни» у крос-батлі вийде команда Івана Клименка. Продюсер викличе на батл Надію Дорофєєву.

Від Клименка на сцену вийде Вероніка Коваленко та заспіває пісню «Біля серця», написану своїм тренером.

«Для дівчини цей виступ — шанс довести всім, що вона достойна вокалістка. А ще — показати себе нову, не схожу на те, що колись було у дитячому «Голос країни», - розповіли трохи подробиць в «Голос країни».

Її опоненткою на сцені «Голос країни» стане Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина виконає німецький хіт у знак вдячності країні, що її прихистила.

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