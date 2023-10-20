Показ нового епізоду «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 22 жовтня, нагадує Politeka.net.
На сцені «Голос країни» вокалісти знов зійдуться у крос-батлах. І саме за їхніми результатами стануть відомі імена всіх фіналістів.
Зазначимо, що, згідно з новими правилами «Голос країни», під час ефіру тренер кидає виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу приймає виклик і запрошує на сцену такого вокаліста, який стане своєму опоненту достойним конкурентом.
Переможця «крос-батлу» оберають глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. За правилами «крос-батлів», у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.
Так, у фінал «Голос країни» вже пройшли Роман Панченко, Владислав Пелих, Михайло Панчишин і Анастасія Чабан. Хто з вокалістів «Голос країни» до них приєднається і потрапить у повний список суперфіналістів сезону стане відомо вже у неділю.
Відомо, що першою на сцену «Голос країни» у крос-батлі вийде команда Івана Клименка. Продюсер викличе на батл Надію Дорофєєву.
Від Клименка на сцену вийде Вероніка Коваленко та заспіває пісню «Біля серця», написану своїм тренером.
«Для дівчини цей виступ — шанс довести всім, що вона достойна вокалістка. А ще — показати себе нову, не схожу на те, що колись було у дитячому «Голос країни», - розповіли трохи подробиць в «Голос країни».
Її опоненткою на сцені «Голос країни» стане Майрамік Авоян, яка тимчасово проживає у Німеччині. Дівчина виконає німецький хіт у знак вдячності країні, що її прихистила.
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