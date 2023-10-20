Новый сезон «Голос країни» в разгаре осталось совсем мало времени до того момента, как станут известны имена всех финалистов.

Показ нового эпизода «Голос країни» состоится уже в это воскресенье, 22 октября, напоминает Politeka.net.

На сцене «Голос країни» вокалисты снова сойдутся в кросс-батлах. И именно по их результатам станут известны имена всех финалистов.

Отметим, что, согласно новым правилам «Голос країни», во время эфира тренер бросает вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего участника, а тот, в свою очередь, принимает вызов и приглашает на сцену такого вокалиста, который станет своему оппоненту достойным конкурентом.

Победителя «кросс-батла» выбирают зрители в зале благодаря специальному приложению в своих телефонах. По правилам «кросс-батлов», в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

Так, в финал "Голос країни" уже прошли Роман Панченко, Владислав Пеліх, Михаил Панчишин и Анастасия Чабан. Кто из вокалистов "Голос країни" к ним присоединится и попадет в полный список суперфиналистов сезона станет известно уже в воскресенье.

Известно, что первой на сцену «Голос країни» в кросс-батле выйдет команда Ивана Клименко. Продюсер вызовет на батл Надежду Дорофееву.

От Клименко на сцену выйдет Вероника Коваленко и споет песню «Біля серця», написанную своим тренером.

«Для девушки это выступление – шанс доказать всем, что она достойная вокалистка. А еще показать себя новую, не похожую на то, что когда-то было в детском «Голос країни» , - рассказали немного подробностей в «Голос країни».

Ее оппоненткой на сцене «Голос країни» станет временно проживающая в Германии Майрамик Авоян. Девушка исполнит немецкий хит в знак благодарности стране, которая ее приютила.

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