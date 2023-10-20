Фіналістка «Голос країни» з команди продюсера Івана Клименка Анастасія Чабан розповіла про себе дещо цікаве.

Фіналістка «Голос країни» Анастасія Чабан зізналася, що в неї є «козир».

«Я взагалі така дуже сентиментальна людина в душі. Хоча ніколи не показую цього. Це такий мій козир, як то кажуть», - розповіла фіналістка «Голос країни» Стася.

За словами яскравої учасниці «Голос країни», вона дуже здружилася з учасниками, «які, на превеликий жаль, покинули проект раніше».

Серед нових друзів Чабан і ті вокалісти, які тільки-тільки покинули «Голос країни».

«І дуже не хочеться розлучатися з ними усіма, тому що це такий вайб музичний. Він буває тільки раз в житті. Це як табір такий музичний, тому дуже відчуття такі зворушливі і хочеться запам’ятати це все назавжди, пронести це крізь все життя», - каже Чабан про те, що відбувається за лаштунками «Голос країни».

Додамо, що навколо Анастасії виник скандал.

Причиною стала пісня, яку вокалістка з команди Івана Клименка виконала на крос-батлах «Голос країни».

Багатьом глядачам не сподобалася манера виконання Стасею пісні «Фортеця Бахмут» гурту «Антитіла».

«Я вважаю, що є пісні, які взагалі недоречно переспівувати. Фортеця Бахмут саме така пісня»,

«Зазвичай я не пишу негативних коментарів, але як так можна було спаплюжити таку шедевральну пісню»,

«Насправді було дуже важко слухати це виконання. хотілося що б від емоцій, але лише від того, що мені в вуха кричали»,

«Єдиний виступ ,який ми не могли дослухати ...і просто перемогали ,щоб дізнатись результат. Були вражені і засмучені», - пишуть глядачі «Голос країни», коментуючи виступ Анастасії Чабан на крос-батлах.

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