Тренер «Голос країни» и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина ошеломила своих поклонников новым видео, и вот выяснилась трагическая судьба некоторых его героев.

Тренер "Голос країни" Юлия Санина выпустила трогательный клип на песню "00:00". Съемки клипа Саниной прошли недалеко от Чернобаевки в Херсонской области. Он посвящен героизму работников энергетического сектора. За время полномасштабной войны во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли более 360 энергетиков, почти тысяча получили ранения.

В клипе тренера "Голос країни" можно увидеть реальных людей, работников "ХерсонОблЭнерго".

"Из тех, кого вы можете увидеть в видео: шестерых людей уже нет в живых, они погибли на роботе. Наша история об одиночестве. Об отваге и смелости. Об энергетике во время войны" , - рассказали о клипе режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан.

Тренер «Голос країни» Юлия Санина, говоря о своем новом клипе, отмечает, что это посвящение людям, которые продолжают работать и жить ради других людей.

«Как бы сложно ни было, нам придется говорить на эти темы. Говорить с людьми об их потерях, психологически поддерживать, вместе искать мотивацию жить дальше», – прокомментировала Юлия Санина.

В комментариях к клипу, поклонники The Hardkiss отмечают, что видео довело их до слез.

«Мой папа восстанавливал энергию в Посад-Покровском. И сейчас каждый день под обстрелами в Херсоне он чинит людям свет! Я безмерно горжусь им. И каждый день молю Бога защитить его! Помним и чтим подвиг каждого.... Каждый на своем фронте!» ,

«Благодарю наших энергетиков и воинов, спасибо команде Hardkiss за такое щемящее выражение благодарности всем, кто стоит на защите страны»,

«Как энергетик хочу поблагодарить команду The HARDKISS за трогательный клип и за то, что цените наш труд! Мы со своей стороны максимально прилагаем усилия, чтобы каждый украинец в это трудное время имел свет и тепло!»,

«Невозможно сдержать слез от боли» ,

«Спасибо, плачу, очень больно за свою боль и чужую. Все! Сопли вытерла, пошла работать. Держимся. Все будет Украина»,

«Просто нет слов, только слезы – сколько погибло энергетиков только на Херсонщине, и с самого начала вторжения, и уже после освобождения правобережья и Херсона, потому что они под обстрелами ежедневно выполняли свою работу. Спасибо вам за этот клип и всем энергетикам за их смелость», - пишут пользователи YouTube.

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