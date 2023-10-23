На «Голос країни» наконец определились суперфиналисты, пишет Politeka.net.

Стало известно, кто будет теперь соревноваться за звание победителя «Голоса страны-13».

Итак, по результатам «Кросс-батлов» в финал в команде Ивана Клименко прошла Стася Чабан. Артем Пивоваров тоже будет в финале с одним участником – Михаилом Панчишиным.

А вот от команды Надежды Дорофеевой в финал прошли сразу три участника – Юрий Городецкий, Роман Панченко и Майрамик Авоям. У Юлии Саниной тоже трое финалистов – Влад Пелых, Кристина Старикова и Галина Печенежская.

Финал «Голос країни» состоится уже в следующее воскресенье, 29 октября.

Впрочем, некоторые зрители не согласны ни с тем, кто стал суперфиналистами Голос країни-13, ни с тем, как именно их выбрали.

«Для меня несправедливо было как минимум то, что кому-то давали песни военной тематики, а в противовес соперник пел обычную поп-песню. Очевидно было, что люди проголосуют за Крепость-Бахмут, например, при всем уважении к Стасе. Второй момент – что на предыдущем этапе, что на этом почему-то лбами сталкивали двух сильных участников, один вылетал из них – рано для него; при этом были более слабые пары, где на следующий этап проходил посредственный участник... Не понятно, как и почему участников распределяют по парам и очень обидно, что с некоторыми сильными участниками мы прощаемся рано»,

«Разочарована как никогда. Я так ждала этот сезон (новые любимые тренеры). Ожидания не оправдались. Совершенно не нравятся эти новые правила. Столько сильных участников достойных финала не прошли дальше»,

«Я совершенно разочарован этим этапом. Это позор. У людей в зале были какие-то указания? Почему самые сильные вокалы вылетели? В какой момент последний батл выиграл Городецкий? Он герой нашей страны, но этот конкурс о вокале и его соперница в другой галактике по вокальным данным? Стася провалила песню и прошла, а Коваленко, спев невероятно, вылетела. Гиадат, у которого самый фирменный и искусный вокал сезона, уехал домой, зато копия Позитива остался. Даже не хочу смотреть финал, настолько это все безобразно. Кто поет украинское или о войне автоматом финал, а вокал никого не интересует», - возмущаются зрители «Голос країни».

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