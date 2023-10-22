На офіційній сторінці проєкту «Голос країни» в Instagram розмістили коротке відео з завершальних крос-батлів.

Під час півфіналу 25-річний військовослужбовець і учасник «Голос країни» Юрій Городецький виступив із заявою, яка до сліз зачепила його тренерку Надю Дорофєєву.

"Війна вже йде цілих дев'ять років. Я хочу просто процитувати свого покійного командира полковника Віталія Гуляєва. Він сказав так: "Наша місія зараз надавати їм по зубах так, щоб вони більше ніколи в житті навіть і не думали зазіхнути на нашу землю"", — заявив Юрій Городецький на сцені "Голос країни", ледь стримуючи емоції.

Українці в коментарях підтримали учасника "Голос країни":

"Віталій Гуляєв - справжній герой України 💔";

"Юра Городецький має перемогти у Фіналі";

"Перемоги у всіх розуміннях цього слова!!!";

"Городецький 9 років воює, він вже герой, тепер щоб Героя знали в лице і запамятали його. Воювати це дуже тяжка і страшна робота, решта просто співають, Я за Городецького".

Улюбленець глядачів «Голос країни» Юрій Городецький родом з села Марківка Одеської області. Він служить у ЗСУ з 2016 року – з 18-тирічного віку. Прикладом для Юрія став батько, також військовослужбовець.

Городецький з дитинства займається музикою та співом, навчався у музичній школі. Разом з Юрієм іноді співає і його дружина. Вона також військова, вони служать в одному підрозділі. Пара виховує двох синів.

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