Боец ВСУ и участник «Голос страны» Юрий Городецкий до слез задел Надю Дорофееву во время полуфинала.

На официальной странице проекта «Голос країни» в Instagram разместили короткое видео с заключительных кросс-батлов.

Во время полуфинала 25-летний военнослужащий и участник «Голос країни» Юрий Городецкий выступил с заявлением, которое до слез зацепило его тренера Надю Дорофееву.

"Война уже идет целых девять лет. Я хочу просто процитировать своего покойного командира полковника Виталия Гуляева. Он сказал так: "Наша миссия сейчас надавать им по зубам так, чтобы они больше никогда в жизни даже и не думали посягнуть на нашу землю"", - заявил Юрий Городецкий на сцене "Голос країни", едва сдерживая эмоции.

Украинцы в комментариях поддержали участника "Голос країни":

"Виталий Гуляев – настоящий герой Украины 💔";

"Юра Городецкий должен победить в Финале";

"Победы во всех пониманиях этого слова!!!";

"Городецкий 9 лет воюет, он уже герой, теперь чтобы Героя знали в лицо и запомнили его. Воевать это очень тяжелая и страшная работа, остальные просто поют, Я за Городецкого".

Любимец зрителей «Голос країни» Юрий Городецкий родом из села Марковка Одесской области. Он служит в ВСУ с 2016 года – с 18-летнего возраста. Примером для Юрия стал отец, а также военнослужащий.

Городецкий с детства занимается музыкой и пением, учился в музыкальной школе. Вместе с Юрием иногда поет и его жена. Она тоже военная, они служат в одном подразделении. Пара воспитывает двух сыновей.

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