Ольга Мартиновська розповіла, що ініціатива стосовно розлучення йшла від неї, пише Politeka.net.

«Пішла я, ініціатором була я. Це не було в момент, в мене це накопичувалось. Відношення до мене, відсутність його ініціативи в плані реалізації на роботі і пошуку заробітку достанього для нашої сім’ї», - розповіла Мартиновська в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За словами Мартиновської вони з Іваном, який був баристою, з самого початку були різними людьми, але вона тішила себе думкою, що він зміниться. Зрештою вона зрозуміла, що це неможливо, а людей змінювати під себе не можна – краще взагалі не пов’язувати з ними своє життя.

«Це той стан, коли ти прочитав книжку, закрив і все, а продовження нема. Другий том ніхто не збирається писати, а перший ти вже вивчив на пам’ять. Ти знаєш весь словниковий запас людини, всі його жарти, всі вміння і вам нема про що вже говорити. Тому що людина стала не цікава. І для мене це було основою, я перестала любити», - розповіла Мартиновська, чому її шлюб був дуже коротким.

За словами Мартиновської, людині повинно бути цікавою і з партнером, і з самим собою. І дуже важливо зростати, додавати щось, щоб цю цікавість зберегти.

Ольга Мартиновська запевняє, що зрад в їхньому шлюбі не було, і вона чоловіка не обманювала. Але в Івана інша думка.

«Мій колишній чоловік собі щось накрутив, щоб виправдати те, що в нас не склалося… Ми, він і я, не доклали зусиль, щоб закоханість переросла в любов, повагу, в класні відносини. Ми не доклали просто зусиль від відсутності досвіду. То він придумав собі історію, яку ще мені каже: «От, коли Вєра виросте, я їй все розкажу. Через тебе сім’я розвалилася, Вєрочка залишилася без батька. А ти пішла з кимось гуляти, закохалася». А я по своїй совісті живу абсолютно спокійно, тому що я не зраджувала», - каже Ольга Мартиновська.

Від колишнього шлюбу у Ольги Мартиновської є донька Вєра.

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