Зірка «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська, які відома і як переможниця кулінарного проєкту і потім як суддя, була заміжня, але сімейного щастя не вийшло.

Ольга Мартиновська зізналася, що вони з чоловіком Іваном, який на той момент був баристою, з самого початку були різними.

Мартиновська думала, що у шлюбі з нею чоловік зміниться, але згодом зрозуміла, що цього не буде. Більш того, тепер Ольга Мартиновська впевнена, що не треба пов’язувати своє життя з людиною, яка дивиться в іншу сторону і вимагати від неї бути іншою.

«Він лінивенький. Я завжди думала, що він за мною, в моєму ритмі підлаштується, а він каже: «А чому ти вважаєш, що я маю під тебе підлаштовуватись? Чому ти не розглядаєш варіант підлаштуватися під мене?», - згадує Ольга Мартиновська свій шлюб.

На момент весілля Ольга Мартиновська вже була вагітною. Цей період суддя «Мастер Шеф» згадує, як щасливий.

«Ось цей момент після весілля, моя вагітність, я продовжувала працювати і була фуд-продюсером на «Мастер Шеф», плюс якісь халтурки, книгу Ектору допомогала, підпрацьовувала в кафе. Ваня, до речі, працював в Ярославського в ресторані. І носив мені яблучка, банани. І нам було комфортно насправді жити. І ми цю вагітність дуже комфортно прожили, але я не думала, що коли дитина народиться, то все тільки почнеться. І от з народженням дитини все пішло не так», - розповіла Ольга Мартиновська в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За словами Мартиновської, до труднощів вони виявилися не готовими. Ситуацію погіршували погані стосунки між чоловіком Мартиновської і її мамою.

«Вони не дружили. Ваня міг образити мою маму і мама могла плакати, ображатися на нього і теж казати, що він недостойний для мене чоловік. Вона шкодувала, що ми разом. Вона приїжджала мені допомогти, я боялася, що я не справляюся. Ваня не дуже хоботився», - розповіла Мартиновська.

На той момент скористатися послугами няні молоде подружжя дозволити собі не могло.

«Допомогала мама, але я старалася мінімізувати їхні зустрічі. Ваня казав: «Тоді сиди вдома, не ходи на роботу і няньч дитину». А я кажу: «А як ми на твої 10 чи 11 тисяч будемо жити?». А він каже: «Економити треба», а в мене думка, що просто потрібно більше заробляти. В мене така логіка», - розповіла Мартиновська.

За словами зірки «Мастер Шеф», її чоловік боявся нового і складного. Він не хотів нових викликиві для себе і не підтримував дружину у її амбіціях.

«А я боялася в цих памперсах провалитися і застрягнути. Я хочу йти далі…», - каже Ольга Мартиновська.

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