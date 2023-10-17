Ольга Мартиновська виховує доньку Вєру, яку народила у 2016-му році.

Батьком дівчинки є колишний чоловік Ольги Мартиновської – Іван Кобець.

На своєму весіллі Ольга Мартиновська була вже вагітною.

«В 15-му році, мені 26-й рік пішов, коли я одружилася. І в мене було якесь інстинктивне, звірине чуття і бажання народжувати. Все, я готова і це треба зараз. Якась самка в мені прокинулася, яка хотіла продовжуватись. Це був такий момент, наче запаморочення», - згадує Ольга Мартиновська в інтерв'ю Аліні Доротюк про бажання створити сім’ю, народити дитину.

Розповідаючи про знайомство з Іваном, Ольга Мартиновська пояснила, що це сталося в закладі, в якому вони тоді працювали.

«Збирали команду для відкриття топового на той час закладу в центрі Києва на Бесарабці. Він не довго проіснував, менше двох років, але був такий екстравагантний дизайн і маркетинг дуже класний. І кухня була новаторською. І я була сушефом, а Ваня був барменом, баристою. Він варив смачну каву і плюс ввечері робив коктейлі», - розповіла Мартиновська про своє знайомство з колишнім чоловіком.

Ольга Мартиновська розповіла, що робочі зміни на кухні тривають по 12-16 годин, вихідних може не бути, тому ще десь піти, потусити і з кимось познайомитись просто немає часу. Тому люди, які працюють в ресторанах і кафе, офіціанти, адміністратори і кухарі створюють сім’ї, по суті, на роботі.

«Мене ще вчив перший шеф, я пам’ятаю: «Оля, якщо ти хочеш бути щасливою у сімейному житті, ти маєш знайти когось з тієї ж сфери, бо ніхто інший не зрозуміє тебе. Ніколи! Не розділить з тобою цю пристрасть і ось цю фізичну і емоційну віддачу туди, в роботу чужим людям, а не в сім’ю, як людина, яка в цьому ж котлі вариться». Тому в мене була така галочка: ага, треба приглядатись», - розповідає Ольга Мартиновська, як і чому обрала своїм чоловіком саме Івана.

На момент знайомства зі своїм мабутнім чоловіком Мартиновська була самотня. Все її життя було присвячене кар’єрі.

«Я була довгий час самотня, в уцих своїх "Мастер Шеф", навчання, кар’єра. Треба багато працювати і відносин в мене ніяких не було. І я з голодухи, чесно кажучи. Бо так воно і є. І я якось легко закохалась», - зізналася Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська зазначає, що вона одразу бачила, що вони дуже різні люди. І ніколи не вірила, що «плюс» і «мінус» можуть зійтися.

«Ні, люди мають дивитися в одному напрямку і бути в багатьох речах схожими, зі спільними інтересами. Але, будучи ще тоді не мудрою жінкою, я абсолютно була впевнена, що зі мною він зміниться. Щас ми його притрем, причешим і все буде нормально. Все зміниться! Я його направлю на путь істинний, так сказать, надо брати!», - згадує Ольга Мартиновська себе у той період.

Від моменту знайомства до одружання Ольги Мартиновської і Івана пройшов рік. Але цей шлюб не був щасливим і дуже швидко розпався.

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